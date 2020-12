Impact vliegverbod nog onduidelijk, zeker tientallen KLM-vluchten getroffen

Via Twitter krijgt de maatschappij vragen van passagiers die willen weten of hun vlucht nog doorgaat. KLM adviseert deze reizigers de status van hun vlucht in de gaten te houden via de KLM-website.

Vooralsnog zullen de meeste vluchten naar het Verenigd Koninkrijk gewoon opstijgen met passagiers, zoals is toegestaan onder het huidige verbod. De toestellen zullen vervolgens leeg terugvliegen. "Je kunt op deze vluchten dus geen ticket meer boeken", zegt een woordvoerder.

Schiphol en KLM kunnen nog niet precies zeggen wat de impact is van het vliegverbod voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk. De luchthaven en vliegmaatschappij zeggen dit nu volop te onderzoeken.

Schiphol kreeg kort voordat de Kamerbrief afgelopen nacht werd verstuurd te horen van het kabinetsbesluit. "Dit vergt wel een aanpassing in onze operatie", zegt een woordvoerder. Maar op welke manier precies, kan hij niet zeggen.

Hij weet bijvoorbeeld nog niet of de geplande vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk gewoon uitgevoerd zullen worden, omdat aan boord van passagiersvluchten ook vracht wordt meegenomen. "De grootste impact is in ieder geval voor de airlines."

De maatregel werd afgekondigd, omdat in Groot-Brittannië een nieuwe mutatie van het coronavirus is opgedoken. Die lijkt besmettelijker te zijn dan de oorspronkelijke variant. Nederland is vooralsnog het enige Europese land dat een vliegverbod heeft ingesteld voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk.