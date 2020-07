Pieters sprint naar Europese titel op de weg in winderig Alkmaar

Pieters troeft medevluchters af in de sprint en pakt EK-goud - NOS

Pieters toonde zich na afloop uiteraard blij dat de kopgroep erin was geslaagd weg te blijven. "We waren zo lang voorop en toen dacht ik: 'nu wil ik hier winnen ook'."

Daar was nog 0.44 van over bij de bel voor de laatste ronde. Dat leek niet toereikend te zijn, maar in de achtervolgende groep van ongeveer dertig rensters viel het vervolgens stil waardoor de drie vooruit konden blijven.

Na vier van de tien rondjes van 11,5 kilometer over vlakke wegen in en rond Alkmaar sprong het trio weg uit het peloton. Rondenlang schommelde de marge van het trio rond de twee minuten.

Zaterdag troefde Pieters in de sprint de Italiaanse Elena Cecchini, die tweede werd, en de Duitse Lisa Klein af.

De Europese titel is voor de 28-jarige Pieters de grootste prijs in haar carrière op de weg. Woensdag won ze met haar landgenoten de gemengde ploegentijdrit . Vorig jaar werd Pieters tweede in de Ronde van Vlaanderen en in 2014 won ze Omloop Het Nieuwsblad.

Amy Pieters heeft op de EK wielrennen de wegwedstrijd op haar naam geschreven. De Nederlandse schudde haar twee concurrentes uit de kopgroep in de sprint eenvoudig van zich af en kwam als eerste binnen in een winderig Alkmaar.

Pieters maakte zich nog even zorgen over haar medevluchters. Cecchini en Klein rijden voor hetzelfde commerciële team en hadden mogelijk kunnen samenzweren tegen Pieters. "Ik voelde mij heel goed en daarom wilde ik ook dat mijn teamgenoten in het peloton druk hielden op ons."

Bijzondere tactiek?

Juist daarom sleurde Marianne Vos in de slotfase zo hard op kop en verkleinde ze zodoende de marge, tot verbazing wellicht van het publiek. Maar voor Pieters was het niet meer dan logisch. Door het werk van Vos moest het voor Cecchini en Klein duidelijk worden dat hun eventuele aanval direct in de kiem gesmoord zou worden door Oranje.

"Daarom moesten ze ook door blijven rijden en hadden ze geen kans om aan te vallen. Het verliep perfect", glunderde Pieters.

De Europese titel kwam zodoende na een jaar weer in Nederlands bezit. Vorig jaar zegevierde de Italiaanse Marta Bastianelli, in 2017 pakte Vos goud en een jaar eerder was Anna van der Breggen de snelste.