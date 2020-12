Doden en zware schade door orkaan van zwaarste categorie op Fiji

Een orkaan van de zwaarste categorie heeft een spoor van vernieling achtergelaten op het eiland Vanua Levu, onderdeel van Fiji in de Stille Oceaan. Volgens het Rode Kruis zijn er minstens vier doden.

Orkaan Yasa bereikte donderdag (lokale tijd) het eiland. Vooral het zuidwestelijke deel werd zwaar getroffen. Uit een analyse van luchtbeelden blijkt volgens de hulporganisatie dat 70 procent van de gebouwen is beschadigd of verwoest.

Een deel van de bewoners is dakloos geraakt en volgens het Rode Kruis is er dringend behoefte aan drinkwater. Verder is het slecht weer en zijn er door de orkaan communicatieproblemen, wat de toevoer van hulpgoederen bemoeilijkt.

Het grootste eiland van Fiji, Viti Levu, bleef grotendeels gespaard. Dat is ook de plek waar driekwart van de bevolking woont. Op Vanua Levu wonen ruim 130.000 mensen.