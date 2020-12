Schiphol: neem contact op met vliegmaatschappij • Excuses voor vaccinatiechaos VS

De Amerikaanse generaal die het vaccinatieprogramma leidt, heeft excuses aangeboden voor miscommunicatie over de beschikbare hoeveelheid doses. Gouverneurs in verschillende staten waren onaangenaam verrast dat er minder doses beschikbaar waren dan beloofd, soms wel 40 procent minder.

"We hebben geen enkele goede reden gehoord waarom", klaagde gouverneur Murphy van New Jersey, die 20 procent minder vaccins had ontvangen. Gouverneur Whitmer van Michigan zei niemand bij de federale overheid te pakken te kunnen krijgen.

"Ik heb gefaald, ik pas me aan", zei generaal Perna in een persgesprek. "Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor de miscommunicatie. Dat zie je niet veel meer tegenwoordig, maar dit is mijn schuld. Het is een herculestaak en we waren niet perfect."

De beloofde aantallen waren volgens Perna gebaseerd op het aantal doses dat is geproduceerd, maar er was geen rekening gehouden met de strikte kwaliteitscontrole die wel een maand kan duren. Daardoor waren er minder doses beschikbaar voor transport.

Volgens Perna zijn er inmiddels 2,9 miljoen doses van het vaccin geleverd. Dat groeit in de eerste week van januari naar 20 miljoen.