RIVM: zekere voor onzekere genomen • 'Duitsland gaat reizigers uit VK én Zuid-Afrika weren'

De toename van het aantal besmettingen in Nederland zou het gevolg kunnen zijn van de verspreiding van de nieuwe variant van het coronavirus. Dat zei Marcel Levi, directeur van zeventien ziekenhuizen in Londen, in tv-programma Buitenhof.

Hij heeft begrip voor het besluit van de Nederlandse regering om vluchten uit het Verenigd Koninkrijk te weren, maar denkt dat het weinig zal uitmaken. Levi denkt dat de variant al langer in Nederland is dan sinds begin deze maand, toen de mutatie bij een steekproef voor de eerste en vooralsnog enige keer werd vastgesteld. "Ik denk dat we ons geen illusies moeten maken: deze variant is allang in Nederland. De enorme piek aan besmettingen en ziekenhuisopnames in de afgelopen weken zou daarvan het gevolg kunnen zijn."

Hij benadrukt dat de nieuwe variant weliswaar besmettelijker is dan de oude, maar dat de mutant geen ernstiger ziekteverloop veroorzaakt. "Het lijkt niet tot ernstiger ziekte te leiden en het reageert even goed op vaccinatie."

Levi wijst daarom op het enorme belang van tijdig vaccineren. In Engeland is men daar al mee begonnen. "Wat me opvalt is dat er een tegenstelling wordt gecreëerd tussen snel en zorgvuldig, maar die is er helemaal niet. Het vaccineren in Engeland is niet alleen verantwoord, maar ook noodzakelijk."