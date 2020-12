Ook België gaat reizigers uit VK weren • Nog geen duidelijkheid over andere beperkingen

Het is nog niet duidelijk of er naast een vliegverbod ook andere maatregelen worden genomen om het reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk te beperken. Nederland kan daar niet op eigen houtje een besluit over nemen, zei staatssecretaris Visser van Defensie in tv-programma WNL op Zondag. "Dus we gaan samen met andere Europese landen kijken of er bijvoorbeeld een strengere grenscontrole moet komen", zei Visser.

Het is nu nog wel mogelijk om met de boot, auto of trein vanuit het VK af te reizen naar Nederland. Het Verenigd Koninkrijk geldt overigens al wel als een zogenoemd hoogrisicogbied. Dat betekent dat mensen na terugkeer in Nederland tien dagen in quarantaine moeten.