Meer landen stellen reisbeperkingen VK in • Afgelopen etmaal ruim 13.000 besmettingen gemeld

Ondanks de lockdown werden vandaag in de kerk van Gereformeerden in Nederland (GGiN) in Opheusden toch diensten gehouden. De dienst werd in aangepaste vorm gehouden. In de kerk kunnen 3000 gelovigen bijeen komen, maar vandaag waren dat er niet meer dan 350 per dienst, schrijft Omroep Gelderland.

De diensten zijn veiliger dan een bezoek aan de supermarkt, zegt Klaas Ruitenberg van GGiN tegen de regionale omroep. "Want daar zit je gewoon bovenop elkaar. In dit gebouw wordt ook de lucht verticaal afgezogen, dus van onder aangevoerd en naar boven weggezogen. Dus ja, ik voel me in dit gebouw veel veiliger."

Ruitenberg weet dat veel andere kerken juist bewust de komende weken geen grote bijeenkomsten houden. En dat terwijl dat van het RIVM wél mag. De gereformeerde gemeenten maken gebruik van de RIVM-regels. "Het geloof belijden kan ook thuis in familiekring maar wij zijn ook een gemeenschap en de kerkdienst betekent ook dat je op elkaar kan letten. Want op zich mijden wij bewust sociale contacten. Maar als wij zien dat iemand er niet is, dan zit hij of zij misschien wel ziek thuis. En dan kunnen wij elkaar helpen.

Ook in Barneveld kwamen vanochtend honderden gelovigen bijeen. Dat meldt de Telegraaf. We snappen de vragen uit de samenleving, maar er is slechts sprake van een dringend advies", aldus de woordvoerders van de Rehobothkerk.