Meer landen overwegen reisbeperkingen • Afgelopen etmaal ruim 13.000 besmettingen gemeld

Het kabinet bekijkt of ook ander vervoer dan het vliegverkeer uit het Verenigd Koninkrijk aan banden gelegd kan worden, met het oog op de nieuwe variant van het coronavirus. Dat heeft minister De Jonge tegen NOS gezegd.

Voor passagiers uit het VK geldt sinds vanochtend een vliegverbod naar Nederland, maar de ferry's varen nog wel. Ook de Eurostar-treinen rijden vandaag nog. Maandag zijn de treinen geannuleerd vanwege de reisbeperkingen in België, maar het is nog niet duidelijk hoe het daarna verder gaat. Een algeheel reisverbod behoort tot de opties, zei De Jonge.

Verder zoekt het kabinet uit hoe het gemuteerde virus in Nederland is gekomen. Voor zover bekend is er hier nu één patiënt die besmet is met de nieuwe variant. De Jonge: "We kunnen niet uitsluiten dat het meer dan één geval is." Voor nu is er nog geen reden om de maatregelen rond de feestdagen verder aan te scherpen. Morgen komt het Outbreak Management bijeen om hierover te praten.

In Londen en het oosten en zuiden van Engeland is het aantal besmettingen fors toegenomen en dat komt mogelijk door die gemuteerde variant van het coronavirus. "De nieuwe variant verspreidt zich mogelijkerwijs sneller, maar er is geen ernstiger ziekteverloop", zei de minister. "De vaccinatie blijft met deze mutatie net zo effectief." Daarmee herhaalde hij de woorden van de Britse premier Johnson, die gisteravond strengere maatregelen aankondigde.

Virusmutatie ook in Nederland, vliegverbod voor reizigers vanuit Verenigd Koninkrijk