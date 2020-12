KLM: gevolgen vliegverbod onduidelijk • Recordaantal besmettingen Zuid-Korea

De nieuwe en mogelijk besmettelijkere variant van het coronavirus, die momenteel rondgaat in een deel van Groot-Brittannië, is begin december ook vastgesteld in Nederland. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Onderzocht wordt om wie het gaat, hoe de infectie tot stand is gekomen en of er gerelateerde gevallen bekend zijn.

Het virus grijpt in een deel van Engeland razendsnel om zich heen. Uit voorzorg stelt Nederland vanaf 06.00 uur vanochtend een vliegverbod in voor luchtverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Virusmutatie ook in Nederland, vliegverbod voor reizigers vanuit Verenigd Koninkrijk