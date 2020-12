Italië legt vliegverkeer met Verenigd Koninkrijk stil • RIVM: zekere voor onzekere genomen

Het is niet de eerste keer dat het coronavirus in de ruim twaalf maanden dat het virus nu bestaat, is gemuteerd. Meestal verandert er dan weinig aan het virus, legt hoogleraar moleculaire virologie Eric Snijder uit. "Alleen al het spike-eiwit van zo'n virus heeft 1273 aminozuren, en aan 1265 daarvan is niks veranderd. Dit virus is nog steeds voor 98,8 procent hetzelfde als dat van een jaar geleden in Wuhan", zegt hij.

Viroloog Marion Koopmans wijst er daarnaast op dat de snelle verspreiding van een nieuwe variant in Engeland ook andere oorzaken kan hebben. Het kan dat de variant inderdaad besmettelijker is, maar het kan ook zijn dat er een super-spreading event is geweest waardoor net deze variant zich sneller is gaan verspreiden. "Ik hoorde dat het in Oxford Street in Londen vorige week zwart zag van de mensen", zegt ze.

Dus het is vooral nog te vroeg om te kunnen zeggen of de nieuwe variant die is opgedoken in het Verenigd Koninkrijk ook echt nieuwe risico's met zich meebrengt. Daar is meer onderzoek voor nodig, benadrukt viroloog Marion Koopmans. "En in de tussentijd is de boodschap: houd je aan de maatregelen."

Moeten we ons zorgen maken over de gemuteerde coronavariant?