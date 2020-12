Virusmutatie ook in Nederland, vliegverbod voor reizigers vanuit Verenigd Koninkrijk

De nieuwe en mogelijk besmettelijkere variant van het coronavirus, die momenteel rondgaat in een deel van Groot-Brittannië, is begin december ook vastgesteld in Nederland. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Onderzocht wordt om wie het gaat, hoe de infectie tot stand is gekomen en of er gerelateerde gevallen bekend zijn.

Het virus grijpt in een deel van Engeland razendsnel om zich heen. Uit voorzorg stelt Nederland vanaf 06.00 uur vanochtend een vliegverbod in voor luchtverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Het verbod geldt tot uiterlijk 1 januari en volgt op een advies van het RIVM. Dat instituut stelt dat reisbewegingen vanuit het Verenigd Koninkrijk zo veel mogelijk moeten worden beperkt.

Onderzocht wordt nog of er aanvullende maatregelen nodig zijn, schrijft het kabinet. "De komende dagen zal het kabinet in nauwe samenwerking met andere EU-lidstaten kijken naar de mogelijkheden om import van het virus vanuit het Verenigd Koninkrijk verder te beperken", staat in de verklaring.

Luchthaven Schiphol zegt dat reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland zouden vliegen, contact op moeten nemen met hun luchtvaartmaatschappij.

Regels aangescherpt

In Londen en het zuiden en oosten van Engeland zijn de coronaregels sinds middernacht aangescherpt. Alle winkels moeten dicht, behalve supermarkten en apotheken. Ook moet iedereen zo veel mogelijk gaan thuiswerken.

Verder mogen inwoners van die gebieden alleen met leden van het eigen huishouden Kerst vieren en moeten ze zo veel mogelijk thuis blijven. Overnachten buitenshuis is verder niet toegestaan, net zo min als het maken van een reis naar het buitenland.

In Londen zou 62 procent van de nieuwe besmettingen afkomstig zijn van de nieuwe variant. Volgens premier Johnson is al wel duidelijk dat je er niet zieker van wordt. Ook zou deze variant niet meer dodelijke slachtoffers maken dan andere varianten. Er is volgens de Britse premier ook geen reden om aan te nemen dat de vaccins die beschikbaar zijn en die nog op de markt moeten komen bij deze variant minder effectief zullen zijn.

NOS op 3 legt in deze video uit dat het onvermijdelijk is dat virussen muteren en dat het meestal onschuldig is: