Man die verlichting wilde checken komt om bij aanrijding

Bij een ongeval in Vroomshoop (Overijssel) is een man van 76 jaar oud uit Sibculo om het leven gekomen. Hij had zijn auto even langs de kant van de N341 gezet, volgens zijn vrouw om de verlichting te controleren.

De man werd aangereden door een passerende auto en overleed ter plekke. De politie zocht enige tijd naar een voorbijganger die het slachtoffer kort na de aanrijding heeft geprobeerd te reanimeren, maar heeft die inmiddels gevonden.

De bestuurster van de auto die de man aanreed, is meegenomen naar het politiebureau om een verklaring af te leggen.