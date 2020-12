Gretige Van Gerwen na korte inzinking toch probleemloos ronde verder

Michael van Gerwen is zonder noemenswaardige problemen doorgedrongen tot de derde ronde van het WK darts. De als eerste geplaatste Brabander begon zeer gretig en schudde de taaie Ryan Murray uiteindelijk in vier sets van zich af (3-1).

Murray had met zeges op Dirk van Duijvenbode, Jeffrey de Zwaan en Niels Zonneveld onlangs nog drie Nederlanders verslagen. Maar Van Gerwen was in zijn blakende vorm een flink maatje te groot.

Alhoewel, zijn Schotse uitdager was zeer moeilijk te breken, hoe hoog het gemiddelde van Van Gerwen ook was. Tot ver in de vierde set zat hij met drie pijlen boven de 110, iets wat zelden voorkomt op een WK.

Hoge gemiddelde

Bij een 2-1 voorsprong in de derde set verspeelde Van Gerwen drie matchdarts en ging ook zijn hoge gemiddelde eraan. Murray pakte de regie in die fase terug. Toen het echter richting een vijfde set leek te gaan, verkrampte ook hij.

Van Gerwen had geen zin in overuren en prikte daarna zijn eerste de beste matchdart raak, waardoor hij na de Kerst aan het volgende stadium van het toernooi mag beginnen.

"Mijn scorend vermogen was heel goed", merkte Van Gerwen na afloop voldaan op bij RTL7. "Ik heb hem op de slachtbank gelegd. Maar hij stond wel heel goed te spelen en dat voor een debutant. Ik moest meteen een topprestatie leveren en ik ben blij dat ik daartoe in staat was. Dit geeft nog wat meer zelfvertrouwen, maar er is nog niks om blij mee te zijn. Om het toernooi te winnen, moet ik nog veel werk verrichten."

Wie zijn tegenstander wordt, is nog niet bekend. Van Gerwen treft de winnaar van de partij tussen Michael Mansell en Ricky Evans, die woensdagmiddag op de kalender staat.