Badr Hari verliest met bloedneus en twee knock-downs verrassend van Adegbuyi

Badr Hari heeft bij zijn rentree in de ring niet kunnen winnen van de Roemeen Benny Adegbuyi. De partij verliep in de eerste twee rondes voorspoedig voor de Marokkaan, maar in de derde ronde ging het mis.

Hari werd verrast door een paar harde klappen. Na de eerste knock-down veerde hij vrij snel weer op, maar na de tweede, waarbij zijn neus onder het bloed zat, schudde hij zijn hoofd en bleef hij zitten.

Dat was de beslissing in het nadeel van de 36-jarige Hari die, mede vanwege de coronapandemie, zijn eerste partij vocht sinds zijn nederlaag tegen Rico Verhoeven in 2019.