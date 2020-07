Europese wielerbond weet EK alsnog in overvolle wielerkalender te persen

Er wordt dit jaar toch gestreden om de Europese wielertitels op de weg. De EK vinden van 24 tot en met 28 augustus plaats in het Franse Plouay in Bretagne. Daarmee wordt de overvolle wielerkalender weer een stukje uitgebreid.

De EK zouden oorspronkelijk in september in het Italiaanse Trentino worden gehouden, maar werden begin mei vanwege de coronapandemie een jaar uitgesteld. De Europese wielerbond UEC heeft nu toch nog een gaatje gevonden in de herziene, volle kalender van dit najaar.

De Europese titelstrijd is direct na het weekend van 22 en 23 augustus, waarin de meeste nationale kampioenschappen plaatsvinden, gepland. Op maandag verdedigen Ellen van Dijk en Remco Evenepoel hun tijdrittitel. Elia Viviani mag op woensdag zijn titel in de wegwedstrijd proberen te prolongeren en op donderdag geldt hetzelfde voor Amy Pieters.