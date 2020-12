Ambitieus FC Utrecht wacht al bijna twee maanden op overwinning

En hoewel de meeste kansen voor Utrecht waren, had het op de counter loerende Fortuna net zo goed met een voorsprong de rust in kunnen gaan als Lisandro Semedo en Emil Hansson zorgvuldiger waren geweest.

Tegen Fortuna Sittard was opnieuw te zien wat een van de problemen bij Utrecht is; de ploeg heeft moeite met scoren. De eerste elf duels leverden slechts twaalf treffers op.

De laatste keer dat Utrecht drie punten wist te pakken was op 24 oktober tegen FC Twente. De club die dit seizoen de topdrie wil aanvallen heeft al zeven wedstrijden op rij niet meer gewonnen en vindt zichzelf nu terug in de tweede helft van de ranglijst.

Wat in de eerste helft maar niet wilde lukken, lukte Mahi vroeg in de tweede helft wel. De spits kopte raak uit een corner.

Lang kon Utrecht niet genieten van die voorsprong, want tien minuten later scoorde ook Fortuna uit een corner. Sebastian Polter kopte via de hand van Utrechter Sander van de Streek raak.

Utrecht ging daarna op jacht naar het winnende doelpunt en kreeg opnieuw kansen die het niet verzilverde. In de slotfase ontsnapte de ploeg zelfs nog aan een nederlaag toen Semedo twee keer dicht bij een treffer was.