Politieacties tijdens Oud en Nieuw niet uitgesloten

Politieacties tijdens Oud en Nieuw zijn niet uitgesloten. Dat zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, in Nieuwsuur. "De openbare orde vinden wij van belang, maar er worden nu mooie woorden gesproken en niet betaald."

De onderhandelingen over een nieuwe politie-cao liepen gisteren vast omdat het kabinet geen extra geld uittrekt voor meer salaris voor de politiemedewerkers. De bonden eisten vorige week een verhoging van de salarissen met 2,5 procent in zestien maanden en twee eenmalige uitkeringen van 350 en 300 euro.

"Bedrijven worden geholpen, er gaan miljarden rond. Maar op het moment dat het erop aankomt voor de groepen in de vuurlinie, voelen politiemensen zich in de steek gelaten", zegt Van de Kamp. Hij noemt de houding van het kabinet een "klap in het gezicht". "Op sociale media worden al actie-suggesties gedaan om bijvoorbeeld om tijdens Oud en Nieuw om 23.00 uur maar eens een uurtje niets te doen."

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) wilde volgens de bonden niet verder gaan dan een loonsverhoging van 1,3 procent en twee uitkeringen van 300 euro. De bonden riepen het kabinet in een brandbrief op om meer geld beschikbaar te stellen, om "zijn vele waarderende woorden voor het politiewerk voor en tijdens de coronacrisis om te zetten in één waarderend gebaar: het beschikbaar stellen van het benodigde extra budget".

Meer duidelijkheid en sturing

Van de Kamp ziet in Nederland steeds kortere lontjes. "De mensen zijn moe en houden de coronaregels moeilijker vol. De politie heeft de handen vol aan burenruzies en gezinsruzies. De oproep tot handhaving van de regels is makkelijker gezegd dan gedaan."

Ook zijn de coronaregels niet voor iedereen duidelijk, zegt Van de Kamp. "Er is bijvoorbeeld afgesproken dat er een vuurwerkverbod geldt. Mensen mogen het niet in hun bezit hebben. Maar er mag in sommige gemeenten vuurwerk worden ingeleverd. Dus zie je iemand met vuurwerk op straat, dan zeggen ze: 'Ja, ik ga het net inleveren'. Dat werkt niet."

De politievoorman eist meer duidelijkheid en sturing van bovenaf, van Den Haag. "Niet steeds switchen van beleid, en verschillen op lokaal niveau. Duidelijkheid is belangrijk. Deze crisis moet je vanaf bovenaf aanpakken. Lokaal lukt het echt niet meer."