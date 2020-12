Eerste uitzege in twee maanden brengt PSV naast Ajax op ranglijst

Mo Ihattaren verdubbelde drie minuten later de voorsprong. De middenvelder liet vorige week tegen FC Utrecht met een mooie treffer al zien op de weg terug te zijn en bevestigde dat zaterdagavond nog maar eens. Ihattaren besloot een poging te wagen van buiten het zestienmetergebied en zag zijn dwarrelbal in de verre hoek van het doel verdwijnen.

Aan de andere kant van het veld werd een fout van Ahmed Touba genadeloos afgestraft. De Belgische verdediger leverde de bal in bij Mario Götze, die vervolgens aflegde op Cody Gakpo. De PSV-aanvaller bedacht zich geen moment en schoot via de binnenkant van de paal raak.

De linkspoot had de smaak te pakken in het Mandemakers Stadion en haalde nog maar eens uit, maar die inzet eindigde op de paal. In de rebound schoot Donyell Malen wel raak, maar dat deed hij in buitenspelpositie.

Redding Lamprou

Doelman Kostas Lamprou onderscheidde zich in het begin van de tweede helft door knap redding te brengen op een afstandsschot van Götze. Twintig minuten voor tijd moest de Griek echter alsnog voor de derde keer de bal uit het doel halen.

Scheidsrechter Kevin Blom legde de bal namelijk op de stip na een overtreding op Denzel Dumfries. De aanvoerder ging zelf achter de bal staan en stuurde Lamprou de verkeerde hoek in. Finn Stokkers maakte in de slotfase nog een eretreffer voor RKC, maar ook PSV scoorde nog een keer. Invaller Noni Madueke maakte het vierde Eindhovense doelpunt.

De 4-1 zege brengt PSV op hetzelfde puntentotaal als koploper Ajax, dat zondag nog in actie komt. De Amsterdammers spelen dan om 14.30 uur in Den Haag tegen ADO.