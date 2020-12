Niet Rusland, maar China zit achter hackaanval op VS, suggereert president Trump

"Rusland, Rusland, Rusland is het eerste wat je hoort als er iets gebeurt", schrijft hij op Twitter. "Omdat de zielige mainstreammedia om financiële redenen te bang zijn om de mogelijkheid open te houden dat het China was."

Trump geeft geen enkel bewijs voor de betrokkenheid van China en gaat met zijn tweet lijnrecht in tegen uitspraken van zijn minister van Buitenlandse Zaken Pompeo. Hij zei ook dat de hack in de "Fake News Media" veel groter wordt voorgesteld dan hij in werkelijkheid is.

"Het is vrij duidelijk is dat de Russen erachter zitten", zei minister Pompeo gisteravond. Hij noemde de hack "een enorme operatie".

Behalve Pompeo zeiden ook internetveiligheidsexperts en ambtenaren dat de hack het werk is van Rusland. Zij vonden geen aanwijzingen voor betrokkenheid van een ander land, ook niet van China. Rusland zegt dat het er niets mee te maken te heeft.

Niet genoeg ict'ers

De hack zou al in maart zijn begonnen. 18.000 organisaties, waaronder twee Amerikaanse ministeries en softwaregigant Microsoft, zouden zijn getroffen.

Specialisten zeggen dat er niet genoeg getrainde ict'ers zijn om alle organisaties die mogelijk doelwit zijn geweest in kaart te brengen. "Om er zeker van te zijn dat een netwerk schoon is, moet je het tot de grond toe afbreken en weer opbouwen", zei een expert tegen persbureau AP.

De hackers waren volgens deskundigen op zoek naar nucleaire geheimen, informatie over vitale infrastructuur, ontwerptekeningen voor geavanceerde wapens, informatie over onderzoek naar coronavaccins en persoonsdossiers van hooggeplaatste figuren in de regering en het bedrijfsleven.

AP schrijft dat het Witte Huis vanavond een verklaring zou uitgeven waarin Rusland als belangrijkste dader wordt aangewezen. Maar op het laatste moment zou de instructie gekomen zijn om even niets te doen.