Ruim 400 kilo illegaal vuurwerk gevonden in Gelderland

De politie heeft in Gelderland honderden kilo's illegaal vuurwerk in beslag genomen. In een garagebox in de plaats Asperen vonden agenten 67 kilo. Kort daarop werd in een huis in Herwijnen 356 kilo aangetroffen.

In verband met het vuurwerk in de garage hield de politie een man (53) uit Asperen aan. Een onderzoek naar de herkomst van de illegale goederen, leidde naar een 31-jarige man uit Herwijnen. Ook hij is aangehouden.

De politie maakte niet bekend hoe agenten het vuurwerk in Asperen op het spoor kwamen. Het is in beslag genomen.