Bosz ziet titel 'Herbstmeister' in blessuretijd tegen Bayern in rook opgaan

De ploeg van Bosz trad frank en vrij aan tegen Bayern en had het betere van het spel voor rust. In de veertiende minuut kwam de club uit het Ruhrgebied terecht op voorsprong; Patrik Schik volleerde de bal na een voorzet van Nadiem Amiri prachtig achter Bayern-doelman Manuel Neuer, die slechts roerloos toe kon kijken.

Als koploper in de Bundesliga de kerstperiode ingaan; Peter Bosz mocht er 92 minuten lang van dromen. De Nederlander zag zijn Bayer Leverkusen zaterdagavond in de topper met Bayern München lang domineren, maar in blessuretijd sloeg Bayern alsnog toe: 1-2.

In de 21ste minuut kreeg Robert Lewandoswki, afgelopen week verkozen tot Wereldvoetballer van het Jaar, een voor hem eenvoudige kans, maar hij raakte de bal volledig verkeerd.

In het restant van de eerste helft bleef Leverkusen domineren. Elk gevaar dat de Champions League-winnaar dreigde te stichten, werd eenvoudig gepareerd. Tot de 43ste minuut. Een voorzet vanaf rechts werd door Leverkusen-verdediger Jonathan Tah totaal verkeerd ingeschat. Niet alleen zat hij er zelf naast, hij stond zijn doelman Lukás Hrádecký ook nog eens in de weg, waardoor Lewandowski de bal in een leeg doel kon koppen: 1-1.

Paal

Na rust waren de ploegen meer aan elkaar gewaagd, maar doordat het spel snel op en neer had gegolfd, ebden de krachten weg bij beide ploegen. De grootste kans na rust was voor Bayern; in de 79ste minuut belandde het bekeken schot van de zeventienjarige invaller Jamal Musiala op de paal.

Op het moment dat het leek alsof een puntendeling de enige logische uitkomst zou zijn, kreeg Lewandowski in blessuretijd nog een kans en die liet hij niet liggen.

Daley Sinkgraven maakte de negentig minuten vol bij de thuisploeg.