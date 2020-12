'Nederland heeft sinds vandaag een icoon minder, Spanje eigenlijk ook'

Een icoon, geweldig acteur, de 'echte', maar vooral een mooi mens. Bram van der Vlugt, die op 86-jarige leeftijd is overleden, wordt door vakgenoten en het publiek geroemd. "In die meer dan twintig jaar dat ik hem heb meegemaakt in de rol van Sinterklaas was hij altijd meesterlijk", reageert presentatrice Dieuwertje Blok van het Sinterklaasjournaal, die met Van der Vlugt samenwerkte. "Het was een geestige man, die dol was op zijn werk. Hij wilde niets liever dan spelen, spelen, spelen. Spelen tot het einde."

Blok was ook buiten 'het Sinterklaas-zijn' met Van der Vlugt bevriend. "Ik ging naar bijna al zijn theatervoorstellingen. Hij heeft de afgelopen jaren ook nog zo veel gedaan op het toneel. Prachtige rollen heeft hij gespeeld."

De presentatrice en actrice had een speciale band met Van der Vlugt. "In 1943 werd zijn moeder bij hem weggehaald, toen hij nog als jongetje in Den Haag woonde. Hij werd daarna opgevangen door een oudtante van mij. Die sprak altijd over lieve Brammetje. Dat was een soort band tussen ons, dat ik daarvan wist. Hij kwam daar pas veel later mee naar buiten."