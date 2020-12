FC Groningen nadert topdrie na nipte overwinning bij Sparta

Deroy Duarte dacht voor Sparta de gelijkmaker te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Even later kwam er wel een geldig Sparta-doelpunt op het scorebord. Lennart Thy tikte de bal erin bij de tweede paal, na een prachtig uitgevoerde aanval van de thuisploeg.

Jörgen Strand Larsen heeft in de wedstrijd tegen Sparta zijn waarde bewezen voor FC Groningen. De Noorse spits vond in Rotterdam twee keer het net en bezorgde zijn ploeg een 3-2 overwinning. Dankzij de zege staat de ploeg van trainer Danny Buijs nu gelijk in punten met nummer drie Feyenoord.

De gelijkmaker op Het Kasteel was voor Thy zijn achtste eredivisiedoelpunt van dit seizoen. Daarmee is hij nog maar één goal verwijderd van zijn persoonlijk record, namelijk negen doelpunten in het seizoen 2018/2019 in dienst van PEC Zwolle.

Strand Larsen op dreef

Net als in de eerste helft, kwam Groningen ook in de tweede helft op voorsprong. Strand Larsen stond op het goede moment op de juiste plaats en rondde een voorzet van Mo El Hankouri, geboren in Rotterdam, feilloos af.

Sparta drong even aan en de gelijkmaker leek in de maak, maar een kwartier voor tijd was Strand Larsen opnieuw trefzeker. De 20-jarige Noor was het eindstation van een goed uitgespeeld counter.

Het werd de laatste tien minuten nog even spannend, nadat Wouter Burger de aansluitingstreffer had gemaakt. Groningen-doelman Sergio Padt onderscheidde zich nog in de blessuretijd door de bal uit de hoek van het doel te tikken en zo de gelijkmaker te voorkomen.