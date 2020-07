Linssen toch nog naar 'droomclub' Feyenoord, tekent voor drie seizoenen

Feyenoord presenteerde vandaag Bryan Linssen in De Kuip - NOS

Feyenoord heeft Bryan Linssen alsnog aangetrokken. In mei ketste de komst van de transfervrije Linssen naar De Kuip nog af, maar de Limburger is er nu toch uitgekomen met de Rotterdamse club. Hij heeft voor drie seizoenen getekend. "Het is geen geheim dat we al langer gecharmeerd zijn van Bryan", licht technisch directeur Frank Arnesen toe in een persbericht op de site. "Zowel voor hem als voor ons is dit een stap vooruit."

Eerder werden de onderhandelingen nog gestaakt omdat beide partijen niet nader tot elkaar konden komen. "Ik schrok heel erg van hun eerste voorstel en hield er geen fijn gevoel aan over. Het was duidelijk dat ik geen eerste keuze was voor Feyenoord", zei Linssen in mei. De 29-jarige liet er geen gras over groeien: "Ik heb geen zin in spelletjes. Ik heb gezegd waarvoor ik naar Feyenoord zou willen komen en je hoeft niet te denken aan miljoenen. Voor mij moet het hele plaatje kloppen. Zolang dat het niet is, dan niet." Nu zijn de Rotterdammers en Linssen er toch uitgekomen met elkaar en speelt hij volgend seizoen alsnog voor, zoals hij het in mei verwoordde, zijn droomclub Feyenoord. Bekijk hieronder de reactie van Linssen op de eerste onderhandelingen met Feyenoord.

