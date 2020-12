Werknemers containeroverslag bedrijf weer aan de slag na wilde staking

De 1800 werknemers van het Rotterdamse containeroverslagbedrijf ECT zijn weer aan het werk na een wilde staking van bijna twee dagen.

Ze proberen de 10.000 tot 15.000 containers die niet zijn gelost, nog voor de Kerst over te laden, meldt RTV Rijnmond.

De wilde staking begon donderdagavond als gevolg van een cao-conflict, De directie zei pas verder te willen praten over een nieuwe cao voor de ongeveer 1800 werknemers na de lockdown, op 19 januari. Vakbond FNV wilde juist dat de onderhandelingen gewoon door zouden gaan, maar dan online.

Het is niet helemaal duidelijk waarom de middagploeg om 15.00 uur weer aan het werk ging. Mogelijk heeft dat te maken met de ongebruikelijke drukte in de containervaart op dit moment. "In plaats van reizen, horeca en shoppen in stenen winkels, zijn consumenten massaal overgestapt naar de corona-veilige e-commerce. En veel van die goederen moeten per container worden vervoerd", meldt de website logistiek.nl.

In totaal zijn er sinds donderdagavond zes grote containerschepen niet gelost. Aanvankelijk leek het erop dat die schepen zouden uitwijken naar een andere haven, maar dat is niet gebeurd.