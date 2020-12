Viruswaarheid-voorman Willem Engel aangehouden bij demonstratie Hilversum

De politie heeft Willem Engel vanmiddag aangehouden in het centrum van Hilversum. De voorman van Viruswaarheid wilde een verboden demonstratie tegen de lockdown leiden.

Naast Engel zijn in Hilversum nog negen mensen opgepakt, meldt NH Nieuws.

De Hilversumse burgemeester Broertjes had de aangekondigde demonstratie Stop de lockdown gisteren verboden, omdat hij bang was dat dat demonstranten zich niet aan de coronaregels zouden houden. Toch verzamelden zich vanmiddag tientallen demonstranten op verschillende plekken in het centrum.

"Aanvankelijk was de stemming gemoedelijk. We hebben ze gevraagd weg te gaan, maar toen werd de stemming toch wat grimmig. Op dat moment hebben we ingegrepen en tien mensen aangehouden", aldus een politiewoordvoerder.

Gemoedelijk en rustig

Ook op andere plaatsen is gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. De grootste demonstratie was in Eindhoven, waar honderden mensen onder het motto The future is positive bijeenkwamen bij het station. De gemeente had toestemming gegeven voor de demonstratie, op voorwaarde dat iedereen zich aan de coronaregels zou houden.

Volgens Omroep Brabant droegen de aanwezigen geen mondkapjes, maar hielden ze wel anderhalve meter afstand. De organisatie riep daartoe ook herhaaldelijk op. De sfeer werd omschreven als gemoedelijk en rustig.

In Maastricht kwamen enkele tientallen mensen bijeen voor een manifestatie op het Vrijthof. Ook daar verliep het protest zonder incidenten.