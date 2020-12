Maatregelen Groot-Brittannië aangescherpt, aantal besmettingen stijgt snel

De Britse premier Johnson heeft de coronamaatregelen in Londen en het zuiden en oosten van Engeland aangescherpt, omdat het aantal besmettingen daar snel toeneemt. Dat komt mogelijk doordat er een nieuwe virusvariant is opgedoken, waarvan het lijkt of die veel makkelijker overdraagbaar is. De nieuwe maatregelen gaan in om middernacht.

"Je kunt in feite spreken van een nieuwe lockdown", zegt correspondent Tim de Wit. Dat houdt onder meer in dat bewoners van de genoemde gebieden Kerst alleen met leden van hun eigen huishouden mogen vieren en zo veel mogelijk thuis moeten blijven. Overnachten buitenshuis is niet toegestaan, net zo min als het maken van een reis naar het buitenland.

De nieuwe maatregelen houden ook in dat alle winkels dichtgaan, behalve supermarkten en apotheken, en dat iedereen zo veel mogelijk moet gaan thuiswerken. In de rest van Engeland mogen mensen op Kerst wel in beperkte mate samenkomen, maar niet in de dagen daaromheen.