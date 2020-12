Coronamaatregelen Groot-Brittannië aangescherpt, nieuwe variant virus gaat snel rond

De Britse premier Johnson heeft de coronamaatregelen in Londen en het zuiden en oosten van Engeland aangescherpt, omdat het aantal besmettingen daar snel toeneemt. Dat komt mogelijk doordat er een nieuwe virusvariant is opgedoken die makkelijker overdraagbaar is.

"Je kunt in feite spreken van een nieuwe lockdown", zegt correspondent Tim de Wit. Dat houdt onder meer in dat bewoners van de genoemde gebieden Kerst alleen met leden van hun eigen huishouden mogen vieren en zo veel mogelijk thuis moeten blijven. Overnachten buitenshuis is niet toegestaan, net zo min als het maken van een reis naar het buitenland.

De nieuwe maatregelen houden ook in dat alle winkels dichtgaan, behalve supermarkten en apotheken, en dat iedereen zo veel mogelijk moet gaan thuiswerken. In de rest van Engeland mogen mensen op Kerst wel in beperkte mate samenkomen, maar niet in de dagen daaromheen.

Niet dodelijker

Met name in Londen grijpt het virus razendsnel om zich heen. Bij 62 procent van de nieuwe gevallen zou het om besmettingen met de nieuwe variant gaan.

Johnson zei dat nog niet alle eigenschappen van deze variant al in kaart zijn gebracht. Duidelijk is al wel dat je er niet zieker van wordt en ook dat hij niet meer dodelijke slachtoffers maakt dat andere varianten.

Volgens Johnson is er geen reden om aan te nemen dat de vaccins die beschikbaar zijn en die nog op de markt moeten komen bij deze variant van het coronavirus minder effectief zullen zijn.

Onmenselijk

Johnson had afgelopen woensdag nog gezegd dat de Britten van 23 tot 27 december met drie verschillende huishoudens af mochten spreken. Hij noemde het toen "onmenselijk" om het vieren van Kerstmis met anderen te verbieden.

Maar op dat moment waren er al duidelijke aanwijzingen dat het aantal besmettingen in Londen toenam, zegt Tim de Wit. Ook wetenschappers wezen Johnson daarop, maar die weigerde de versoepeling van de coronaregels rond de Kerst terug te draaien.

Vanmiddag zei hij dat de feiten de afgelopen dagen zo veranderd zijn, dat hij wel moet ingrijpen. Volgens De Wit blijft het beeld hangen van een premier die de ene dag iets roept en daar een paar dagen later van terug moet komen.

Schotland en Wales

In Schotland is een geplande versoepeling van de maatregelen in de dagen op en rond Kerst deels teruggedraaid. Alleen op Eerste Kerstdag mogen acht mensen uit maximaal drie huishoudens samenkomen, maar aangeraden wordt om daar terughoudend mee om te gaan.

Reizen naar de rest van het Verenigd Koninkrijk is niet langer toegestaan, binnen Schotland mogen mensen zich alleen met Kerst verplaatsen. Niet-essentiële winkels en horeca gaan dicht. De lockdown geldt voor drie weken.

Ook in Wales mogen mensen uit verschillende huishoudens alleen met Kerst bij elkaar komen.