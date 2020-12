Britse premier Johnson scherpt coronamaatregelen aan vanwege nieuwe variant virus

De Britse premier Johnson heeft de coronamaatregelen in Londen en het zuiden en oosten van Engeland aangescherpt, omdat het aantal besmettingen daar snel toeneemt. Dat zou komen doordat er een nieuwe virusvariant is opgedoken die makkelijker overdraagbaar is.

In deze dichtbevolkte gebieden is het pakket maatregelen waaraan inwoners zich moeten houden uitgebreid. Dat houdt onder meer in dat ze Kerst alleen met leden van hun eigen huishouden mogen vieren en zo veel mogelijk thuis moeten blijven. Overnachten buitenshuis is niet toegestaan, net zo min als het maken van een reis naar het buitenland.

De nieuwe maatregelen houden ook in dat niet-essentiële winkels dichtgaan en dat iedereen zo veel mogelijk moet gaan thuiswerken.

Niet dodelijker

Johnson zei dat niet alle eigenschappen van de nieuwe virusvariant al bekend zijn. Duidelijk is al wel dat je er niet zieker van wordt en ook dat hij niet meer dodelijke slachtoffers maakt dat andere varianten.

Volgens Johnson is er geen reden om aan te nemen dat de vaccins die beschikbaar zijn en die nog op de markt moeten komen bij deze variant van het coronavirus minder effectief zullen zijn.

De kennis die Britse wetenschappers over de variant hebben opgedaan, is gedeeld met de Wereldgezondheidsorganisatie.