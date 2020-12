Stevens kan tij nog niet keren, Schalke op 29 competitieduels zonder zege

Huub Stevens windt zich op langs de lijn - AFP

Ook Huub Stevens kan Schalke 04 vooralsnog niet aan een overwinning helpen. De Nederlander, die vrijdag werd aangesteld als interim-coach na het ontslag van Manuel Baum, zag tegen Arminia Bielefeld de teller oplopen naar 29 competitieduels zonder zege: 0-1. Hij wil het plezier terugbrengen bij Schalke 04. En hij wil bovendien de nul houden, anders wordt winnen wel heel lastig. Dat waren twee van de voornaamste wensen die Stevens vrijdag uitsprak op de persconferentie. Maar anderhalve dag is wel heel kortdag om het tij volledig te keren. Strijdlust kon Schalke tegen Arminia niet ontzegd worden, maar het spel dat de Königsblauen tegen de directe concurrent lieten zien, was niet best.

Huub Stevens terug langs de lijn bij Schalke - ProShots

Kort voor de rust redde de paal Schalke nog bij Sergio Córdova's schot, maar in de 53ste minuut was het wel raak voor de bezoekers door een kopbal van Fabian Klos. Daarmee was één van de doelstellingen van Stevens al overboord; de nul werd niet gehouden. In de daaropvolgende veertig minuten werd duidelijk waarom Stevens dat zo belangrijk vindt; de defensie van Arminia, met de Nederlander Mike van der Hoorn, kwam nauwelijks in de problemen. Grote kansen creëerde Schalke niet, op enkele schoten na die echter eenvoudig door doelman Stefan Ortega werden gekeerd.

Stand onderin Bundesliga - NOS