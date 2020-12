Barcelona verspeelt opnieuw punten, Messi evenaart wel wereldrecord Pelé

Vreugde bij Lionel Messi na zijn doelpunt - AFP

Lionel Messi heeft in het treffen met Valencia z'n 643ste goal voor Barcelona gemaakt. Daarmee evenaarde de Argentijn het record van meeste treffers voor een club, dat in handen is van Pelé. De Braziliaanse superster van weleer scoorde namens Santos 643 keer in 664 wedstrijden. Messi had iets meer duels nodig. Het competitieduel met Valencia was zijn 747ste optreden voor Barça. Overigens bestaat er wat onenigheid over hoeveel officiële doelpunten Pelé heeft gemaakt. De meeste bronnen melden 643, sommige 642 en een enkele zelfs 646. Het record van Pelé leek afgelopen zomer nog veilig, toen Messi aandrong op een vertrek bij Barcelona. De Argentijn wilde echter geen rechtszaak beginnen om een transfer te forceren.

De recordtreffer van Messi was niet zijn mooiste. In de blessuretijd van de eerste helft miste hij een strafschop, maar in de rebound was het alsnog raak. Dat was de gelijkmaker voor Barcelona, nadat Mouctar Diakhaby de bezoekers op voorsprong had gezet. Ronald Araújo maakte er vlak na rust 2-1 van voor de ploeg van trainer Ronald Koeman, die Frenkie de Jong uit de basis had gehouden. De matchwinner van woensdag tegen Real Sociedad viel bij het begin van de tweede helft in. Elf verliespunten meer Een derde competitiezege op rij zat er niet in voor Barcelona. Met nog twintig minuten te gaan maakte Maximiliano Gómez gelijk voor Valencia. Barcelona heeft nu na dertien competitieduels elf verliespunten meer dan koploper Atlético Madrid.

Stand La Liga 19-12 - NOS

Atlético Madrid herstelde zich eerder op de dag enigszins van de competitienederlaag tegen Real Madrid (0-2) van vorige week. De ploeg met de minste verliespunten in La Liga versloeg Elche thuis met 3-1. Daarmee kwam Atlético weer alleen aan kop met drie punten voorsprong op Real Sociedad, dat ook nog twee duels meer heeft gespeeld.

Luis Suárez - AFP