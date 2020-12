Wonderschone goal Seuntjens hoogtepunt van zege De Graafschap op Jong Utrecht

Alfred Schreuder, Mark van Bommel, Phillip Cocu en Bryan Smeets. Ze deden het allemaal. Ralf Seuntjens past nu ook in dit rijtje. De spits van De Graafschap gaf het juiste zetje tegen Jong FC Utrecht door na dertien minuten op prachtige wijze van eigen helft te scoren. Het was voor de Superboeren de aanzet voor een simpele thuiszege: 3-1.

Snel na de mooie goal van Seuntjens kwam de 2-0 van de voet van Daryl van Mieghem, die de bal bij een hoekschop goed onderschepte en de bal hard in het doel knalde.

Tweede goal Seuntjens

De Graafschap domineerde de wedstrijd en zag Jong FC Utrecht in de eerste helft één gevaarlijke uitbraak verprutsen. In de tweede kreeg De Graafschap de grootste kansen, maar Utrecht-goalie Joey Houweling hield zijn club in de wedstrijd.

Tien minuten voor tijd viel de aansluitingstreffer (Mark Pabai), maar dat zorgde niet voor een slotoffensief voor Utrecht. Sterker nog: Seuntjens besliste het duel in de 85ste minuut.

De Graafschap kruipt richting koploper Cambuur op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie, maar heeft wel een wedstrijd meer gespeeld. Het verschil is nu vijf punten.