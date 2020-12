Liverpool bezorgt Crystal Palace grootste thuisnederlaag ooit: 0-7

In de Premier League is Liverpool verder uitgelopen op Tottenham Hotspur dankzij een klinkende zege op Crystal Palace. De ploeg van trainer Jürgen Klopp won in Londen met maar liefst 7-0 van Crystal Palace.

Liverpool had, met Georginio Wijnaldum in de basis, een succesvolle start. Na iets meer dan twee minuten voetballen stond het al 1-0 voor de koploper en regerend landskampioen dankzij een doelpunt van Takumi Minamino.

Van Aanholt speelt 200ste wedstrijd

Patrick van Aanholt speelde voor Crystal Palace zijn tweehonderdste wedstrijd in de Premier League. Zijn ploeg, die twaalfde staat in de Engelse competitie, ging na de vroege achterstand nog wel op zoek naar de gelijkmaker, maar de kansen werden niet benut.