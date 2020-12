Denk presenteert kandidaten Tweede Kamerlijst

De partij Denk heeft de nieuwe kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart bekendgemaakt. De lijst wordt aangevoerd door Farid Azarkan, in september gekozen tot de nieuwe partijleider.

Tunahan Kuzu staat op nummer 2. Het huidige Kamerlid en oprichter van de partij wilde dit voorjaar eigenlijk stoppen, naar hij zei omdat het werk een te groot beslag legde op zijn privéleven. Maar er waren in die periode hooglopende conflicten binnen Denk. Partijvoorzitter Öztürk stond frontaal tegenover Azarkan en collega-partijlid Kuzu.

Öztürk bracht een buitenechtelijke affaire van Kuzu naar buiten en wilde Azarkan laten royeren als partijlid. Dat laatste besluit werd echter teruggedraaid door een beroepscommissie. De drie leden hebben hun ruzie in mei uitgepraat. Öztürk liet daarna weten te zullen stoppen als Kamerlid en partijvoorzitter.

Kuzu kwam terug van zijn besluit om te stoppen uiteindelijk, omdat hij veel verzoeken had gekregen om te blijven. De partij spreekt over een "doorgewinterd Kamerlid".

De Rotterdame fractievoorzitter en partij-ideoloog Stephan van Baarle krijgt een derde plaats. Hij leidt de Denk-campagne voor de verkiezingen en is tekstschrijver geweest van voormalig partijleider Kuzu.

Expert

Ook uit de Rotterdamse fractie komt Natasha Mohamed-Hoesein. Zij is advocate en komt op nummer 4. Gevolgd door Charifa Zemouri, gepromoveerd epidemiologe. De nummer zes is een expert in internationale betrekkingen en diplomatie Isaura Carrilho.

Partijleider Azarkan spreekt over een diverse en krachtige lijst waarin "ervaren volksvertegenwoordigers en talentvolle nieuwkomers elkaar versterken en aanvullen".

Meebesturen

Azarkan hoopt bij de verkiezingen zes zetels te halen, zo zei hij bij zijn aantreden als nieuwe partijleider. De partij strijdt tegen discriminatie en racisme, maar Azarkan wil dat Denk zich minder opstelt als een one-issuepartij. Denk wil zich constructiever opstellen en kan ook meebesturen, aldus de nieuwe partijleider.

Denk heeft nu drie zetels in de Tweede Kamer.