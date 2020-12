Alle eredivisieclubs waterpolo hervatten op 23 januari competitie

In navolging van een aantal andere sporten wordt ook de eredivisie waterpolo voor de mannen en vrouwen hervat. Na overleg tussen zwembond KNZB, sportkoepel NOC*NSF en alle eredivisieclubs is besloten dat de eredivisie op 23 januari weer begint. De competitie lag stil door beperkingen wegens het coronavirus.

Aanvankelijk gokten de partijen op een herstart in februari, maar dankzij de beschikking over voldoende sneltesten voor de clubs en de medewerking van zwembaden om de baden open te stellen voor trainingen en wedstrijden kwam de herstart in een stroomversnelling.

Antigeentesten

"De verenigingen worden op 4 januari voorzien van antigeentesten, die erkend zijn door NOC*NSF en de internationale zwembond FINA en de aanwezigheid van bepaalde viruseiwitten van het coronavirus aantoont in neus- en keelslijm aantonen. Vanaf dat moment kan er begonnen worden met het testen van de selecties. Dan kan er ook in groepsverband worden getraind. Op wedstrijddagen en de maandag na een speelronde zal er worden getest", legt projectleider waterpolo Edwin Hoogerwerf van de KNZB de procedure uit.

Het kabinet gaf dinsdag 8 december groen licht aan een aantal topsportcompetities om vanaf 17 december weer op te starten.