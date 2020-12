Drie maanden oude dochter van 3JS-zanger Jan Dulles plotseling overleden

Het drie maanden oude dochtertje van zanger Jan Dulles is vanochtend plotseling overleden. Dulles bracht het nieuws zelf naar buiten in een persbericht via zijn sociale mediakanalen.

"We zijn verslagen. Verdere woorden zijn op dit moment overbodig", schrijft Dulles, die in het bericht verder vraagt om privacy.

Dulles meldde in september via Instagram de geboorte van zijn dochtertje Donna. Het was zijn tweede kind, nadat hij in 2018 al vader was geworden van een zoon.

Commotie in Volendam

NH Nieuws schrijft op basis van ooggetuigen dat er vanochtend flink wat commotie was in Volendam, omdat er tal van hulpdiensten uitrukten naar het huis van Dulles.

Onder het Twitterbericht van zijn band de 3JS waarop het bericht ook is geplaatst, regent het steunbetuigingen aan het adres van Dulles. Onder anderen van collega-artiesten.

3JS

Dulles, wiens echte naam Jan Keuken is, is bekend als lid van de Volendamse band 3JS, die hij in 2002 oprichtte met Jaap Kwakman en Jaap de Witte. In 2011 deed het trio namens Nederland mee aan het Songfestival.

Dit jaar won Dulles het populaire RTL-programma The Masked Singer. De finale werd vorige maand door bijna vier miljoen mensen bekeken. Het programma was daarmee het best bekeken RTL-programma sinds de Idols-finale in 2003 tussen Jamai Loman en Jim Bakkum.