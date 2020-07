'Te weinig aandacht voor genocide Srebrenica in geschiedenisonderwijs'

Hoe zat het precies met de val van Srebrenica? We laten het zien in deze video:

Op 11 juli 1995 vielen Bosnische Serviërs de 'veilige haven' Srebrenica binnen. Zij vermoordden duizenden moslimmannen en -jongens, die dachten veilig te zijn onder de hoede van de Verenigde Naties. In het voormalige Joegoslavië woedde in de jaren 90 een burgeroorlog die naar schatting 140.000 mensen het leven heeft gekost.

Er is te weinig aandacht in het geschiedenisonderwijs voor de genocide in Srebrenica, nu bijna 25 jaar geleden. Dat zegt historicus Marc van Berkel (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) na bestudering van lesmateriaal in het geschiedenisonderwijs voor basis- en middelbare scholen.

Vredesorganisatie PAX - al vanaf 1995 betrokken bij Srebrenica - gaf opdracht voor het onderzoek van Van Berkel. Hij deed eerder onderzoek voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei naar de wijze waarop de oorlogen in Indonesië (1942-1949) in het Nederlandse onderwijs worden behandeld.

"De genocide in Srebrenica is de grootste oorlogsmisdaad in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog", zegt Van Berkel. Hij vindt dat de tragedie daarom meer aandacht moet krijgen in het geschiedenisonderwijs. Volgens de historicus komt het woord genocide nauwelijks voor in de leermiddelen.

Toen de Bosnische Serviërs de stad aanvielen besloten de VN en de toenmalige Nederlandse regering mee te werken aan de evacuatie van de 20.000 mensen buiten het Nederlandse kamp. De Dutchbatters hielpen vrouwen, kinderen en bejaarden veilig weg te komen. Maar het lukte ze niet de mannen en jongens te beschermen. Die werden door de manschappen van generaal Mladic in bussen weggevoerd en later vermoord. Ook 350 mannen die op de Nederlandse compound verbleven, werden aan de Bosnische Serviërs overgedragen.

Van Berkel concludeert dat het in de summiere aangeboden lesstof vooral gaat over de rol van de Nederlandse militairen in Srebrenica. Hij spreekt van een nogal eenzijdig perspectief. "Er zou veel meer aandacht moeten zijn voor de slachtoffers en nabestaanden van de genocide, waarbij hun gezichtspunt belangrijk is. Dit is ook belangrijk omdat in Nederland Bosniërs wonen die de tragedie hebben meegemaakt."

Ook de nasleep van 'Srebrenica' in Nederland en in de internationale gemeenschap krijgt weinig aandacht in het onderwijs, vindt de onderzoeker. "Wat er toen is gebeurd, is nog steeds van belang voor het afwegen van deelname aan nieuwe vredesmissies door Nederlandse militairen", stelt Van Berkel. "Je zou vergelijkingen kunnen maken met andere vredesmissies. Dat is belangrijk voor bewustwording en meningsvorming van jongeren in de klas", stelt hij.