Oevers bij Hoorn liggen bezaaid met scheepswrakken, mogelijk van Spaanse vloot

De oevers bij Hoorn liggen bezaaid met scheepswrakken. Op basis van onderzoek in oktober en november tellen archeologen er tot nu toe 34. Zij vermoeden dat het gaat om een deel van de Spaanse Vloot die in 1573 in de pan werd gehakt in de Slag op de Zuiderzee, meldt NH Nieuws.

Deze zeeslag tegen de Spaanse machthebbers in ons land was een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. Een groep van Westfriese Watergeuzen bracht bij Hoorn de Spanjaarden grote verliezen toe. Daardoor kwam de belangrijke scheepvaartroute van Amsterdam via de steden Hoorn en Enkhuizen weer in Hollandse handen.

Waar de wrakken precies gebleven zijn, was tot voor kort onbekend. Dat is veranderd nu met een grove scan 73 vierkante kilometer bodem bij Hoorn in kaart is gebracht, de Hoornse Hop. Na die scan zijn tientallen locaties als "potentieel interessant" aangemerkt. Vervolgens is van die locaties een nog veel gedetailleerdere scan gemaakt.