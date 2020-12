Bram van der Vlugt dacht nooit aan stoppen

Bram van der Vlugt - ANP

Bram van der Vlugt was misschien wel een van de actiefste acteurs van Nederland. Sinds de jaren 70 stond hij minimaal een keer per jaar op de planken in een theaterproductie. Eerder vandaag werd bekend dat Van der Vlugt op 86-jarige leeftijd is overleden aan corona. Na zijn doorbraak op televisie als dokter Finlay in de serie Memorandum van een dokter in de jaren 60 speelde hij tientallen rollen op televisie en in bioscoopfilms. Ook is hij voor velen de verpersoonlijking van Sinterklaas, die hij 25 jaar lang speelde tijdens de landelijke intocht. Bombardement Van der Vlugt groeit op in Scheveningen en Den Haag waar hij tijdens de Tweede Wereldoorlog op 3 maart 1945 meemaakt dat de Engelsen per ongeluk de stad bombarderen. Hij heeft interesse voor muziek en krijgt pianoles, totdat zijn lerares wordt vermoord.

Naam: Abraham Rutger (Bram) van der Vlugt

Geboortedatum: 28 mei 1934

Geboorteplaats: Den Haag

Na de oorlog pakt hij zijn pianolessen weer op en begint ook met toneelspelen. Hij gaat na het eindexamen in Delft bouwkunde studeren, maar als lid van het studentencorps in Delft gaat hij al snel weer muziek maken en toneelspelen. Daardoor haalt hij het verplichte aantal examens niet en moet hij twee jaar in militaire dienst.

Als zijn militaire dienst erop zit besluit hij zijn studie bouwkunde te laten voor wat het is en voor het toneel te kiezen. Hoewel het jaar al is begonnen op de toneelschool in Amsterdam mag hij toch auditie komen doen en wordt hij aangenomen. Hij wordt een klasgenoot van Aart Staartjes en studeert in 1961 af als acteur en regisseur. Na zijn studie wordt hij aangenomen door Toneelgroep Studio, die zich in De Brakke Grond in Amsterdam bezighoudt met experimenteel toneel. Het regisseren houdt hij al snel voor gezien aangezien hij het acteren veel liever en beter doet. Louis d'Or In 1970 richt hij een eigen toneelgroep op; Sater. Vier jaar later staat hij voor het eerst in een grote productie in het landelijk circuit als graaf De Guiche in Cyrano de Bergerac. Sindsdien doet hij jaarlijks minimaal een toneelproductie, met uitzondering van 2005 toen hij ernstig ziek was. In 1999 en 2000 speelt hij de hoofdrol in het toneelstuk Kopenhagen waarvoor hij wordt beloond met een Louis d'Or.

Quote Ik ben niet een van God gegeven acteur, maar ik heb wel geluk gehad. En vaak is het wel goed gekomen. Bram van der Vlugt

Zijn televisiecarrière gaat begin jaren 60 al van start, als hij reageert hij op een advertentie van de NCRV die een jonge acteur zoekt voor de rol van dokter Finlay in een nieuwe doktersserie Memorandum van een dokter. Hij wordt aangenomen en de serie wordt een groot succes, waardoor hij al snel beroemd is in Nederland. Sinds die tijd is hij met grote regelmaat in grote en kleine rollen op televisie te zien. Hij speelt mee in series als Sil de Strandjutter, De Fabriek, Herenstraat 10, Medisch Centrum West, Unit 13, Keyzer & De Boer advocaten en Moordvrouw. Zijn eerste filmrol krijgt hij in 1976 in Alle dagen feest, gebaseerd op de gelijknamige verhalenbundel van Remco Campert uit 1955. Verder is hij te zien in onder meer Pastorale 1943 en Gouden Kalf-winnaar De stilte rond Christine M. Ook speelt hij vaak in jeugdfilms, zoals De brief voor de koning in 2008, maar vaker nog in de rol van Sinterklaas.

Van 1986 tot en met 2010 kruipt hij jaarlijks in de huid van Sinterklaas, een rol die hij met veel humor speelt. Als Sinterklaas is hij ook betrokken bij diverse producties rondom de goedheiligman, zoals De Club van Sinterklaas en Het Sinterklaasjournaal en diverse films. Zijn herinneringen aan die periode beschrijft hij in 2012 in het boek Sinterklaas bestaat! Zijn allerlaatste Sinterklaasoptreden is in 2014 in de film Pak van mijn hart.

Quote Ik kan nog praten, denken lopen en onthouden en dan kan je toneelspelen. Bram van der Vlugt in RTL Late Night (2014)