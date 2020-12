Acteur Bram van der Vlugt (86) overleden

De herinneringen aan zijn periode als belangrijkste hulpsint beschrijft Van der Vlugt in 2012 in het boek Sinterklaas bestaat! Zijn allerlaatste Sinterklaasoptreden was in 2014 in de film Pak van mijn hart. Wel trad hij eerder dit jaar nog op in De Grote Sinterklaasfilm, waarin hij de adviseur van Sinterklaas speelde.

Bij zijn afscheid in 2010 gaf Van der Vlugt in een speciale mei-editie van het Sinterklaasjournaal het stokje over aan de nieuwe hulpsinterklaas, Stefan de Walle. Vanuit Spanje liet de sint weten dat Van der Vlugt zijn Grote Boek mocht houden, als dank voor een kwart eeuw trouwe dienst.

Van der Vlugts eerste optreden was de sinterklaasintocht in Zutphen in 1986. De aankomst ging nog bijna fout doordat de stoomboot te ver was doorgevaren, maar gelukkig kwam de sint daar nog op tijd achter.

Van der Vlugt was bekend als toneelacteur, speelde in vele series als Medisch Centrum West en Unit 13, maar was toch vooral bekend als de man onder de baard van Sinterklaas. Een kwart eeuw was hij voor velen de verpersoonlijking van de goedheiligman dankzij zijn scherpe en ironische opmerkingen.

Acteur Bram van der Vlugt is op 86-jarige leeftijd overleden. Zijn familie laat in een persbericht weten dat hij in zijn slaap is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Van der Vlugt werd in 1934 geboren in Den Haag. Hij had een Joodse moeder, die in de Tweede Wereldoorlog werd vermoord in vernietigingskamp Auschwitz. Zelf werd hij niet gedeporteerd, omdat zijn vader niet-Joods was.

Na de oorlog volgde hij de toneelopleiding aan de Toneelschool in Amsterdam. Hij studeerde in 1961 af als acteur en regisseur. In de jaren 60 brak Van der Vlugt door als dokter Finlay in de tv-serie Memorandum van een dokter.

Ook op hoge leeftijd was hij nog actie als acteur. "Ik kan nog aardig praten, denken, lopen en onthouden en dan kun je toneelspelen", was zijn conclusie. Deze zomer speelde hij nog in een toneelstuk en voor de komende jaren stonden nog tournee, een reprise en twee speelfilms op de agenda.

"Bram van der Vlugt wilde nog lang geen afscheid nemen van dit vak en het vak niet van hem", zegt zijn manager in een necrologie.

Bang voor corona

In een interview met het AD zei hij oktober nog dat hij het plan had om 95 jaar te worden en dat hij allesbehalve dacht aan stoppen. Hij noemde in dat interview de coronatijd "verschrikkelijk".

Van der Vlugt: "Ik ben banger dan in maart. Nu kom je niet meer weg met: ach ja, misschien word ik maar een beetje ziek. Dat zou kunnen, maar op mijn leeftijd niet meer, denk ik."