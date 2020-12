Honderden kilo's illegaal vuurwerk gevonden in Noord-Brabant

De politie in Noord-Brabant heeft in Vught en Nieuwendijk zwaar illegaal vuurwerk gevonden. In een huis in Nieuwendijk werd na een tip via Meld Misdaad Anoniem 202 kilo ontdekt. Het vuurwerk lag op zolder en in de woonkamer. Twee mannen die in die woning waren zijn opgepakt.

In Vught lagen in een schuurtje bij een huis dozen zwaar illegaal vuurwerk, waarmee volgens de politie mogelijk was geknoeid. In datzelfde onderzoek vond de politie in een huis elders in de Brabantse plaats nog meer vuurwerk. Ook werden chemicaliën aangetroffen. De bewoner van dat huis is aangehouden.

Uit voorzorg hebben de buren van de woning in Vught hun huis verlaten. Volgens de politie zijn er verder geen extra veiligheidsmaatregelen nodig.

Het vuurwerk werd met een busje van Defensie afgevoerd: