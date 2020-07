Commissie gaat schadeclaims nabestaanden Srebrenica beoordelen

Er komt een commissie die zich gaat buigen over schadeclaims van nabestaanden van zo'n 350 Bosnische moslimmannen die werden vermoord na de val van Srebrenica. Dat is besloten in de ministerraad. Hoe de schaderegeling en de commissie eruit gaan zien wordt de komende weken uitgewerkt.

De 350 mannen behoorden bij de groep van 5000 Bosnische moslims die na de Bosnisch-Servische inname van de enclave in juli 1995 naar de basis van de Nederlandse VN-militairen waren gevlucht. Toen ze naar evacuatiebussen werden geleid pikten Servische strijders mannen eruit, zogenaamd om te onderzoeken of ze misdaden hadden begaan. Ze werden echter geëxecuteerd.

10 procent aansprakelijk

Het kabinet kondigde vorige zomer al een schadevergoeding aan voor de nabestaanden. Dat gebeurde nadat de Hoge Raad had bepaald dat Nederland voor 10 procent aansprakelijk is voor de dood van de mannen. Dutchbat wist volgens de Hoge Raad dat ze het reële gevaar liepen op mishandeling en executie en had hun daarom de mogelijkheid moeten bieden op de compound te blijven.

Nabestaanden zijn overigens vorige maand naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt. De 'Moeders van Srebrenica' zijn het er niet mee eens dat de Hoge Raad de aansprakelijkheid heeft vastgesteld op 10 procent.