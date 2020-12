Terug naar coronabrandhaard Brabant: 'Je bent machteloos'

Meer dan 10.000 Nederlanders overleden dit jaar aan coronavirus. Één van de zwaarst getroffen regio's is Oost-Brabant, waar eind maart de talloze uitvaarten het openbare leven domineerden.

Boekel, Veghel, Schijndel, Uden, Erp. In deze Oost-Brabantse dorpen maakte corona op ongekende schaal slachtoffers. Bij de congregatie Zusters van Liefde nam het virus in maart in één nacht drie zusters weg. Ook daarna liet corona het klooster niet los.

We gingen terug naar twee Brabanders die direct zijn geconfronteerd met de dood. Kort voor het ingaan van de strenge lockdown vroegen we hen hoe ze terugkijken op de afgelopen tijd en hoe ze het vele leed een plek geven: