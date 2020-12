Miljarden vaccins naar het Westen, wat blijft over voor ontwikkelingslanden?

3,9 miljard vaccins zijn er besteld door rijke landen, veel meer dan ze nodig hebben voor hun eigen bevolking. Het komt de landen op veel kritiek te staan. "Vaccins moeten eerlijk verdeeld worden en niet een reden zijn voor meer ongelijkheid in de wereld," aldus WHO-baas Adhanom Ghebreyesus.

Is die kritiek terecht? Hoeveel vaccins zijn er beschikbaar voor ontwikkelingslanden? En zorgt het inkopen van vaccins door Nederland en andere westerse landen er inderdaad voor dat er minder overblijft voor de rest van de wereld?

Schaarste aan vaccins werd aan het begin van de pandemie al verwacht. Daarom werd in april mede door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Covax in het leven geroepen, een organisatie die gelijke toegang tot vaccins voor de hele wereld wil.

"Het idee was dat dat alle landen via Covax vaccins zouden inkopen, maar het werd snel duidelijk dat rijke landen dat niet van plan waren en hun eigen deals gingen sluiten", vertelt medisch jurist Ellen 't Hoen. De WHO waarschuwde dat Covax daardoor misschien niet meer wordt dan een nobel gebaar.

Canada

De organisatie heeft tot nu toe bijna twee miljard euro opgehaald, waarvan 500 miljoen euro van de Europese Unie. Daarmee zijn tot dusver twee miljard vaccindoses ingekocht voor de niet-westerse landen, zo maakte de WHO gisteren bekend. Binnen een half jaar moeten de meest kwetsbare inwoners in deze landen zijn gevaccineerd, en 20 procent van de hele bevolking aan het einde van het jaar.

In de rijkste landen is de situatie anders. Zij hebben voor komend jaar veel meer vaccins besteld dan ze nodig hebben, voor het geval vaccins de eindstreep niet zullen halen. Zo heeft de EU al 1,5 miljard vaccins besteld voor 500 miljoen inwoners. Canada spant de kroon en heeft zo'n 360 miljoen doses besteld voor een kleine 38 miljoen inwoners, 9 doses per persoon. Kanttekening: van de meeste vaccins zijn per persoon twee doses nodig voor bescherming.