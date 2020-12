Factcheck: lege stadions hebben nauwelijks invloed op voetbaluitslagen

Calvin Stengs (AZ) baalt na een gemiste kans - ANP

Dat het coronavirus het voetbal heeft veranderd, ziet iedereen. Geen supporters die hun ploeg vol passie naar voren schreeuwen. Geen toeschouwers die bezoekers negentig minuten lang uitfluiten. Het gemis van volle tribunes is elke week weer voelbaar. Tegelijkertijd overheerst het gevoel dat het voetballen in spookstadions niet alleen gevolgen heeft voor de beleving, maar ook voor de uitslagen. Van thuisvoordeel lijkt geen sprake meer te zijn. Daarnaast lijken grote uitslagen ineens veel vaker voor te komen. Denk aan de historische 2-8 zege van Bayern München op FC Barcelona in de Champions League. Of de historische doelpuntenregen van Ajax tegen VVV-Venlo in de eredivisie: 0-13.

Antony Matheus dos Santos en Lassina Traoré vieren een doelpunt tegen VVV-Venlo - Pro Shots

Of is het allemaal overtrokken, de invloed van lege stadions? De NOS vroeg de analisten van Opta Sports een analyse te maken. Zij pakten data van de vijf grote competities (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk) en de eredivisie. Er is gekeken naar twee periodes: vanaf de start van het seizoen 2015/2016 tot aan het stilleggen van de competities in maart van dit jaar, tijdens de eerste coronagolf, om een realistisch beeld te krijgen van het Europese voetbal de afgelopen seizoenen. Het gaat om 10.100 duels. Periode twee begint bij de herstart van dezelfde competities en eindigt vorig weekend. Dat gaat om 1.109 wedstrijden. Gekeken is naar een gemiddelde.

Lege tribunes in het PSV-stadion - ANP

Wat blijkt? Het valt eigenlijk mee met de invloed van het coronavirus op de uitslagen. Of tegen. Het is net hoe je het bekijkt. Te beginnen bij het thuisvoordeel. De supporters worden niet voor niets de twaalfde man genoemd. Het percentage gewonnen thuisduels ligt dit coronaseizoen met 39 procent een stuk lager dan voorheen: 46 procent.

Dan de goals: wordt er echt veel meer gescoord of lijkt dat gewoon zo? Er wordt wel degelijk meer gescoord, al is het verschil met 0,11 goals per duel klein. Wat verder opvalt: als je kijkt naar het aantal schoten, zijn dat er juist relatief gezien minder. De schoten zijn dus doeltreffender dan voorheen.

Wat nagenoeg gelijk is gebleven, is het aantal overtredingen per duel. De aanwezigheid van supporters wil nog weleens het vuur in spelers aanwakkeren, maar op het gebied van overtredingen lijkt daar dus geen verandering in te zijn gekomen.