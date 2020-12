Boys van Bosz bruisen in Bundesliga: 'Het plezier spat ervanaf'

Peter Bosz langs de lijn tijdens een wedstrijd van Bayer Leverkusen - EPA

Na het vertrek van Kai Havertz (Chelsea) en Kevin Volland (AS Monaco) leek Bayer Leverkusen flink aan kwaliteit te hebben ingeboet, maar niets is minder waar. De nog ongeslagen koploper van de Bundesliga ontvangt zaterdag (18.30 uur) Bayern München. De Bosz-Boys swingen, maar wat is het geheim? De Duitse journalist Stephan von Nocks volgt Leverkusen en trainer Peter Bosz op de voet voor het voetbalmagazine Kicker. "Leverkusen is momenteel zeer constant. Constanter dan Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach en ook Bayern München. Alleen RB Leipzig komt misschien in de buurt."

Florian Wirtz juicht na de 4-0 tegen Köln - ProShots

Bosz maakt indruk met zijn ploeg in zijn tweede volledige jaar als hoofdtrainer bij de Duitsers. "Hij past uitstekend bij Leverkusen, dat staat voor offensief en attractief voetbal. Er is een selectie samengesteld die volledig aansluit op zijn spelidee. Dit seizoen valt vooralsnog alles op zijn plek. Daar zijn veel oorzaken voor aan te wijzen." Kwartet mocht blijven "Bosz heeft allereerst het rouleren ontdekt", legt Von Nocks uit. "Vorig seizoen hield hij vaak vast aan dezelfde spelers, waardoor de vorm op het einde van de competitie verloren ging. Jonathan Tah, Aleksandar Dragovic en Lucas Alario waren jongens die te weinig aan bod kwamen, gefrustreerd raakten en over een transfer nadachten." "Ook Leon Bailey, nu geweldig op dreef, mocht bij een goed bod weg. Dat kwartet is toch gebleven, krijgt speeltijd en is momenteel van onschatbare waarde voor Bosz."

De sfeer bij Leverkusen is, gevoed door de puike prestaties, inmiddels opperbest. Von Nocks: "Niemand is meer gefrustreerd en dat zie je terug op het veld. Het plezier spat ervanaf en iedereen is bereid voor elkaar te werken." "Tegen 1. FC Köln zag ik woensdag Nadiem Amiri bij een 4-0 voorsprong razendsnel omschakelen bij balverlies, de bal onderscheppen en zijn vuisten ballen. Dat zegt iets over het huidige Leverkusen. Het is een homogeen gezelschap." Bekijk hier de persconferentie met Bosz voorafgaand aan het duel met Bayern:

Bosz aan kop: 'Prachtig allemaal, maar we moeten een beetje normaal blijven' - NOS

Het wijzigen van het systeem legt Bosz ook geen windeieren. "Hij speelt dit seizoen 4-3-3, met één in plaats van twee defensieve middenvelders. De backs spelen wat minder offensief, waardoor de restverdediging beter op orde is. Er is meer balans in het elftal. Bosz is flexibeler geworden. Bij Dortmund hield hij continu vast aan één systeem, in Leverkusen doet hij het anders." De rol van assistent Rob Maas Dan is er nog iets: de standaardsituaties. Een wapen waar Leverkusen nooit echt bekend om stond. Maar dit seizoen vallen de varianten op. Bijvoorbeeld bij hoekschoppen. Zoals de fraaie treffer van Bailey tegen Hoffenheim. Volgens Von Nocks een resultaat van het werk van assistent Rob Maas. "Hij heeft sinds zijn komst dit seizoen de opdracht gekregen om zich met standaardsituaties bezig te houden. Dat heeft hij niet slecht gedaan."

De spelers van Leverkusen vieren feest na de zege op Köln - ProShots

In het duel met Bayern München, dat een punt achterstaat op Leverkusen, toveren Maas en de spelers wellicht weer een variant uit de hoge hoed. Het wordt volgens Von Nocks in ieder geval een interessante wedstrijd. "Bayern oogt af en toe defensief kwetsbaar, terwijl Leverkusen in een flow zit. Ik geef ze zeker een kans. Alles klopt momenteel, op alle posities." Betekent dat misschien ook dat Leverkusen mee gaat doen om de landstitel? Von Nocks verwacht van niet. "Vorig seizoen stond RB Leipzig halverwege vier punten voor op Bayern. Een jaar daarvoor stond Dortmund op een bepaald moment negen punten voor op Bayern. En wie werd er kampioen?" Juist, Bayern. "Dat ene puntje voorsprong, na twaalf speelronden, zegt nog weinig. Hoe goed Leverkusen het op dit moment ook doet."