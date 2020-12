Acht doden in Turks ziekenhuis door brand op corona-afdeling

In de Oost-Turkse stad Gaziantep zijn acht mensen omgekomen door een brand in een ziekenhuis. Het vuur ontstond nadat een zuurstoftank in een beademingsapparaat was ontploft op de intensivecare-afdeling.

Het lukte ziekenhuispersoneel de brand snel onder controle te krijgen, waarmee erger werd voorkomen, aldus de krant Hürriyet.

Op de afdeling lagen coronapatiënten. De slachtoffers waren tussen de 56 en 85 jaar oud, schrijft het Turkse staatspersbureau Anadolu op basis van informatie die het privaat gerunde ziekenhuis deelde. De elf overige IC-patiënten zijn overgebracht naar andere ziekenhuizen.

Er is een onderzoek gestart naar het incident. Turkije meldde gisteren ruim 26.000 nieuwe coronagevallen en een recordaantal van 246 doden. In totaal telde het land sinds de start van de pandemie bijna 2 miljoen besmettingen.