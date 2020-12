Wekdienst 19/12: Denk komt met kandidatenlijst • Rentree Badr Hari

Het weer: geleidelijk meer bewolking en in het het westen af en toe wat regen. Vrij veel wind en het wordt 11 graden. Morgen af en toe zon, mogelijk een bui, en een graad of 10.

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Politieke partij Denk presenteert op een digitale bijeenkomst vanaf 13.00 uur de top-24 van de kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen. Farid Azarkan werd al eerder tot lijsttrekker gekozen.

Ondanks de aangescherpte coronamaatregelen gaat de rentree van kickbokser Badr Hari gewoon door. Hij vecht ergens in Rotterdam tegen de Roemeen Benjamin Adegbuyi, met speciale toestemming van de overheid. De wedstrijd is vanavond om 21.00 uur alleen via een betaalde livestream te bekijken.

Felix Meurders presenteert voor de laatste keer Spijkers met Koppen op NPO Radio 2, na 25 jaar bij het radioprogramma. Hij gaat volgend jaar een nieuw programma presenteren op Radio 5.

Wat heb je gemist?

In de VS is het coronavaccin van Moderna goedgekeurd. Gisteren meldde president Trump dat al op Twitter, maar dat werd toen niet bevestigd door de toezichthouder. De VS heeft 200 miljoen doses besteld van het vaccin. De verwachting is dat de eerste zes miljoen doses dit weekend worden geleverd. Ook de Europese Unie heeft afspraken met Moderna. Het Europees medicijnagentschap praat op 6 januari over toelating. Moderna claimt dat het vaccin 94 van de 100 gebruikers tegen een corona-infectie beschermt.

Ander nieuws uit de nacht:

Honderden kilo's illegaal vuurwerk gevonden in Noord-Brabant: In een huis in Nieuwendijk werd na een anonieme tip ruim 200 kilo ontdekt op zolder en in de woonkamer. Twee mannen zijn opgepakt. In Vught lag vuurwerk in een schuurtje en in een huis. Ook daar is iemand opgepakt.

Parlementaire enquête naar integriteit Limburgse CDA-gedeputeerde: Ger Koopmans zat in de raad van commissarissen van een baggerbedrijf en zou zich als gedeputeerde hebben bemoeid met projecten waar het bedrijf bij betrokken was.

Hilversum verbiedt protest tegen lockdown: Een voor vandaag geplande demonstratie mag niet doorgaan omdat de gemeente er te weinig vertrouwen in heeft dat de organisatie zich aan de coronaregels houdt. De demonstranten wilden niet op een aangewezen plek staan.

En dan nog even dit:

Onder een heuvel in het Drentse Gasselte is iets gevonden. Is het een hunebed, zoals amateurarcheoloog Lammert Hingstman zegt? Er zijn aanwijzingen dat hij wel eens gelijk kan hebben.