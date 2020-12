Het is rustiger in binnensteden, maar drukker dan bij eerste golf

Sinds de nieuwe lockdown dinsdag van start ging, is het rustiger in de steden. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag was het voor de aankondiging van de lockdown maandag juist drukker dan een jaar geleden. Maar sinds de aankondiging van het nieuwe pakket maatregelen, inclusief de sluiting van winkels, zakte het aantal parkeertransacties tot 15 à 25 procent onder het gemiddelde van vorig jaar.

Van de 100 gemeenten waarover Parkmobile cijfers aanleverde, was het tot en met donderdag bijna overal rustiger dan vorig jaar, behalve in Ouder-Amstel, Diemen, Tilburg en Schiedam. Maar er zijn wel verschillen met de eerste golf: het is in de meeste steden drukker dan toen. Het verschil is het grootst in Maastricht. In de eerste drie dagen na de sluiting van de kinderdagverblijven en scholen tijdens de eerste golf, was het daar ongeveer een derde rustiger dan in 2019. Dat was van dinsdag tot donderdag slechts 2 procent.

Naar de binnenstad

Maandag was het op veel plekken juist drukker. Vooral in Uden, Etten-Leur en Waalwijk trokken veel meer mensen dan in de dagen ervoor naar de binnenstad. Die drukte nam in de dagen erna enorm af. Dat duidt erop dat mensen nog snel even de binnenstad introkken terwijl de winkels nog open waren.