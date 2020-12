Parlementaire enquête naar integriteit Limburgse CDA-gedeputeerde

In Limburg komt een parlementaire enquête naar de manier van handelen van CDA-gedeputeerde Ger Koopmans. Een motie hierover van de SP werd aangenomen met 26 tegen 21 stemmen.

De Provinciale Staten vinden dat er nog te veel vragen zijn over een betaalde nevenfunctie van Koopmans bij een baggerbedrijf. Hij zat daar van 2014 tot 2017 in de raad van commissarissen.

De Statenleden waren op de hoogte van de nevenfunctie. Tegelijk werd afgesproken dat Koopmans zich niet zou bemoeien met de besluitvorming over ontgrondingen. NRC meldde in oktober dat dat wel is gebeurd.

De directie van het baggerbedrijf wilde dat een deel van een hoogwaterplan bij Venlo niet door zou gaan en stuurde daarover een mail naar Koopmans. Die stuurde het bericht door naar ambtenaren in het provinciehuis, maar niet naar zijn collega-gedeputeerde die erover ging.

Verder zou de CDA'er, die van 2002 tot 2012 in de Tweede Kamer zat, niet hebben gemeld dat hij zo'n 30.000 euro kreeg voor zijn commissariaat.

Excuses van Koopmans

Koopmans ontkende eerder dat hij de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt, maar kwam in de Statenvergadering alsnog met excuses. "Ik heb in 2014 de verkeerde keuze gemaakt", zei hij. "Ook het doorsturen van de mail was verkeerd, waardoor een schijn van belangenverstrengeling ontstond."

GroenLinks erkende dat verhoren onder ede een zwaar middel is. "Maar dat is nodig om met een schone lei te kunnen beginnen", zei de GroenLinks-fractievoorzitter. D66 vindt dat er "geen redelijk alternatief" is en de PvdA vindt dat nu voor eens en voor altijd duidelijkheid moet komen, meldt 1Limburg.

CDA, VVD en PVV stemden tegen. De partijen, met in totaal 21 zetels, willen wel een onderzoek, maar geen parlementaire enquête.